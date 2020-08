Il premio Nobel Malala fonda un club di lettura femminista. E ha già un libro da consigliare a Trump (Di sabato 22 agosto 2020) «Sono confusa esattamente come tutti gli altri sul mio futuro». Difficile credere a Malala Yousafzai quando parla di sé stessa. Ventitré anni, una laurea a Oxford e un premio Nobel per la pace a soli 17 anni (la più giovane in assoluto a riceverlo). Eppure la giovane attivista pachistana è sincera in tutto quello che dice e fa. E anche dopo l’attentato che l’ha ferita alla testa, operato da chi vedeva nel suo impegno per l’istruzione femminile un “simbolo di oscenità”, non ha rinnegato la sua vocazione. Nel 2013 ha fondato un’organizzazione no profit e ora è alla guida di un gruppo di lettura femminista. «L’idea mi è venuta perché ho notato come la selezione accademica ... Leggi su open.online

teatrolafenice : ?? «Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle». Nasceva oggi a Modica Salvatore Quasimodo, poeta e traduttore,… - insopportabile : Viviamo in un'epoca talmente gretta e intellettualmente modesta che una persona che dice cose di semplice e talvolt… - IMastrosimone : Su Instagram ha fatto richiesta di seguirmi l’account ufficiale del premio Nobel...evidente scambio di persona ?? sono tentato di accettare ?? - davide06568174 : @Alyenante @RobertoRenga se ci riesci sei un genio ma davvero e ti devono dare il premio nobel comunque la notte se… - Tractor220510 : @burakku_buru @_cristiano73 E prima di Spalletti le disse Stramaccioni, mica un premio Nobel. -

Ultime Notizie dalla rete : premio Nobel Il premio Nobel Malala fonda un club di lettura femminista. E ha già un libro da consigliare a Trump Open Ripensare l’umanità dopo il lockdown: recital di Sara Donzelli con la Banda improvvisa

MARINA DI GROSSETO – Un’attrice contornata da una banda popolare di 20 elementi: questa la scena di domenica 23 agosto, alle ore 21.30 per “Voglio salvezza per tutta la terra priva d’amore” al Forte S ...

Aragona riscopre le vie di Pirandello

L’Aragona di Luigi Pirandello verrà riscoperta domenica 30 agosto, grazie all’evento organizzato dalla ProLoco con la collaborazione della rete dei Monti Sicani, nell’ambito della manifestazione “Dome ...

MARINA DI GROSSETO – Un’attrice contornata da una banda popolare di 20 elementi: questa la scena di domenica 23 agosto, alle ore 21.30 per “Voglio salvezza per tutta la terra priva d’amore” al Forte S ...L’Aragona di Luigi Pirandello verrà riscoperta domenica 30 agosto, grazie all’evento organizzato dalla ProLoco con la collaborazione della rete dei Monti Sicani, nell’ambito della manifestazione “Dome ...