Il padrone del ristorante “La tana marina”: «Non sono fascista» (Di sabato 22 agosto 2020) La Stampa oggi fa parlare il padrone del ristorante La tana Marina, arrivato agli onori delle cronache nei giorni scorsi perché una donna di colore ha raccontato che dopo aver preso l’ordinazione un cameriere ha chiesto scusa a un ritratto del duce che si trovava all’interno del locale: «sono io. Non sono un cameriere, gestisco il locale dei miei genitori». Una donna imolese di origini nigeriane, Adjisam Mbengue, lo accusa di aver chiesto scusa al Duce dopo aver preso l’ordinazione per lei e i suoi familiari. Ha sporto denuncia ai carabinieri di Imola e postato un video virale su Facebook. «Non era un quadro, solo l’immagine di una cassa di vini con il volto del Duce». Quel che c’era non c’è più. Claudio è il ... Leggi su nextquotidiano

