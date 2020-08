Il padre di Icardi posta una FOTO che fa infuriare i tifosi dell’Inter (Di sabato 22 agosto 2020) Continuano ad arrivare le reazioni dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia. Delusione in casa nerazzurra, ma a tenere banco è soprattutto il futuro di Antonio Conte con l’addio del tecnico che sembra probabile. Tanti i messaggi social dopo la sconfitta dei nerazzurri, lo sfottò di Molinari ed il like di Marchisio non sono passati inosservati, adesso è arrivato anche il post del padre di Icardi. Juan ha condiviso una FOTO di Mauro che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. Un’espressione ironica dell’attuale calciatore del Psg. I supporter nerazzurri hanno commentato sui social e non hanno gradito il comportamento dell’argentino. Visualizza questo post su ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Il padre di #Icardi posta una FOTO che fa infuriare i tifosi dell'#Inter - - pitbullrossoner : RT @ciroaleroby3: Mi segnalano questo post del padre di Icardi. Cosa avrà voluto dire??? - gerrylongo74 : Il padre di icardi invece di pensare a noi pensi al figlio che a Parigi lo usano come tutto fare negli spogliatoi!P… - rossoneropuro : RT @ciroaleroby3: Mi segnalano questo post del padre di Icardi. Cosa avrà voluto dire??? - Angelo_Z93 : RT @ciroaleroby3: Mi segnalano questo post del padre di Icardi. Cosa avrà voluto dire??? -

Ultime Notizie dalla rete : padre Icardi L’Inter perde la finale di EL, il padre di Icardi posta una foto che fa infuriare i tifosi fcinter1908 Papà Icardi e mamma Wanda fanno infuriare tifosi Inter

Sport - Se per ora Maurito se ne sta tranquillo, concentrato sulla finale di Champions di domani contro il Bayern, ci ha pensato il padre Juan ad far arrabbiare gli interisti. Il papà di Icardi scaten ...

Sport - Se per ora Maurito se ne sta tranquillo, concentrato sulla finale di Champions di domani contro il Bayern, ci ha pensato il padre Juan ad far arrabbiare gli interisti. Il papà di Icardi scaten ...