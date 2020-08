Il nuovo comandante dei carabinieri di Piacenza, "ricucito lo strappo" (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - A un mese esatto dal sequestro della caserma ‘Levante' e dall'arresto di sei carabinieri accusati di pestaggi, arresti illegali, spaccio e tortura, il nuovo comandante provinciale di Piacenza, Paolo Abrate, assicura che “lo strappo si sta ricucendo e i cittadini ci danno forza nel nostro agire manifestandoci una rinnovata fiducia”. “La ricetta è semplice - racconta all'AGI la nuova guida dei carabinieri nella città emiliana, arrivato il 27 luglio da Milano dopo il trasferimento dei vecchi vertici seguito all'indagine della Procura - nel senso che basta che facciamo per bene il nostro dovere, secondo quella che è la nostra missione quotidiana e il cittadino è soddisfatto. Nel nostro lavoro di ogni giorno, ... Leggi su agi

AGI - Agenzia Italia

AGI - A un mese esatto dal sequestro della caserma 'Levante' e dall'arresto di sei carabinieri accusati di pestaggi, arresti illegali, spaccio e tortura, il nuovo comandante provinciale di Piacenza, P ...