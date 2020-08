Il mondo dello sport piange Mazzinghi (Di sabato 22 agosto 2020) Il mondo della boxe piange Sandro Mazzinghi, uno dei pugili italiani più forti della storia. Toscanaccio doc, campione del mondo dei superwelter pe la prima volta nel 1963, fu protagonista del dualismo con Nino Benvenuti che militava nella sua stessa categoria di peso. Due volte si sfidarono per il titolo mondiale ma entrambe ebbe la meglio il più plastico Benvenuti che piaceva alle folle anche per il suo modo di porsi. Ma Mazzinghi non si diede mai per vinto e resta storica l'impresa all'Europeo del '68, dopo aver perso il titolo mondiale con Benvenuti, contro il coreano Ki-Soo Kim che aveva già battuto il rivale italiano. Il 26 maggio del 1968 il pugile toscano compie l'impresa dopo una battaglia pazzesca vinta solo al 15esimo round, Leggi su iltempo

bambinogesu : Realizzato un doppio #trapianto di fegato da unico donatore con la tecnica dello 'split liver' e l'utilizzo della m… - Isadolly4 : RT @piovo_: ?? PER FAVORE! Segnalate questo essere spregevole! ?? È una vita che incita al suicidio e che insulta mezzo mondo. È razzista, mi… - isamiccoli52 : RT @tempoweb: Il mondo dello sport piange Mazzighi #morto #mazzinghi #pugile #italiano #sport #mondiale #superwelter - Alice70A : RT @aramis46: #LeggoZanzotto ' Gli haiku saettano come smussate freccioline che ci vengono da un mondo simile a quello di Alice, ma dodato… - RetwittL : RT @aramis46: #LeggoZanzotto ' Gli haiku saettano come smussate freccioline che ci vengono da un mondo simile a quello di Alice, ma dodato… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo dello ‘InVerso’, proiezioni e incontri dedicati al mondo dello sport Il Resto del Carlino Comune commissariato: corsa a due per la poltrona da sindaco di Venaus

VENAUS. Due liste in corsa per la poltrona di sindaco di Venaus. Una sfida che, nelle premesse, ha tutti i contorni di una resa dei conti. Com’era inevitabile, la frattura della maggioranza Di Croce, ...

Il mondo dello sport piange Mazzighi

Il mondo della boxe piange Sandro Mazzinghi, uno dei pugili italiani più forti della storia. Toscanaccio doc, campione del mondo dei superwelter pe la prima volta nel 1963, fu protagonista del dualism ...

VENAUS. Due liste in corsa per la poltrona di sindaco di Venaus. Una sfida che, nelle premesse, ha tutti i contorni di una resa dei conti. Com’era inevitabile, la frattura della maggioranza Di Croce, ...Il mondo della boxe piange Sandro Mazzinghi, uno dei pugili italiani più forti della storia. Toscanaccio doc, campione del mondo dei superwelter pe la prima volta nel 1963, fu protagonista del dualism ...