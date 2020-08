Il mondo della musica "live" chiede ascolto (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - Il dibattito di Ferragosto si e' concentrato per giorni sulle discoteche, terminando con l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che, osservando la curva dei contagi crescere pericolosamente, ha deciso di chiuderle. Il risultato e' stato un braccio di ferro con ricorso al Tar da parte del sindacato di categoria, respingimento lampo del giudice amministrativo e attesa della decisione collegiale il 9 settembre. Il club per concerti: "Siamo diversi, ma ascoltateci" Ma c'è una parte del mondo dell'intrattenimento che non si riconosce nelle ‘forzature' e preferisce aspettare. Sono i locali di musica dal vivo: “Per la maggior parte chiusi e mai riaperti dall'inizio della pandemia”. Ne parla con l'AGI Toto Barbato, titolare del ... Leggi su agi

nzingaretti : Sulla #scuola il Governo usi la collaborazione e non alimenti divisioni. La riapertura in sicurezza è per il… - Mov5Stelle : Nei 12 miliardi destinati dal #decretoagosto al mondo del #lavoro c’è anche uno sgravio contributivo del 100% della… - CarloCalenda : La differenza è il voto pro o contro provvedimenti populisti. Questa è la realtà fattuale. Poi esiste il mondo di B… - NSantarelli : RT @CucchiRiccardo: Un giornalista è un 'testimone' della realtà. Sono orgogliosamente ancorato a questa definizione di Biagi. Poi c'è l'op… - MimiLeCoco : RT @CucchiRiccardo: Un giornalista è un 'testimone' della realtà. Sono orgogliosamente ancorato a questa definizione di Biagi. Poi c'è l'op… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo della Mondo della scuola, sierologici gratuiti Ecco come fare per prenotare il test L'Eco di Bergamo Rider, otto euro l'ora e polizza infortuni: si va verso il contratto nazionale

Secondo il contratto nazionale della logistica, quello considerato più affine al mondo dei rider, il giusto salario sarebbe di tra e 8 e 9,70 euro l'ora (diventano 16 euro tra oneri, ferie, ...

QUEEN + ADAM LAMBERT – “Live Around The World” il primo album del vivo

Dalla loro prima apparizione insieme nel 2009, quando Brian May e Roger Taylor sono stati ospiti alla finale dell’ottava stagione di ‘American Idol’, di cui Adam Lambert era un concorrente, la combina ...

Secondo il contratto nazionale della logistica, quello considerato più affine al mondo dei rider, il giusto salario sarebbe di tra e 8 e 9,70 euro l'ora (diventano 16 euro tra oneri, ferie, ...Dalla loro prima apparizione insieme nel 2009, quando Brian May e Roger Taylor sono stati ospiti alla finale dell’ottava stagione di ‘American Idol’, di cui Adam Lambert era un concorrente, la combina ...