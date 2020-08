Il legale della famiglia Mondello: "Viviana Parisi e Gioele morti in due luoghi diversi" (Di sabato 22 agosto 2020) Questa mattina la Polizia Scientifica ha fatto un altro sopralluogo nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, dove sono stati trovati i resti di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele Mondello. Poiché i due corpi sono stati trovati distanziati di 300-400 metri, il legale della famiglia Mondello, Pietro Venuti, fa un'ipotesi:"Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti, diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo. Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente e, nel frattempo, il bimbo ... Leggi su blogo

