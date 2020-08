Il Lazio ha paura del focolaio Sardegna. "Fate test agli imbarchi, ci aspettiamo forte aumento contagi di rientro" (Di sabato 22 agosto 2020) Il Lazio teme un incremento dei contagi di rientro da rientro dalla Sardegna. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha lanciato un appello “al rispetto degli isolamenti e a non frequentare altre persone”. “C’è stato un abbassamento dei livelli di prevenzione impressionante. Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna - ha affermato -. Ribadisco la necessità di fare i test rapidi antigenici agli imbarchi dalla Sardegna. I positivi asintomatici non devono essere imbarcati per ridurre la propagazione del virus”.Intanto al porto di Civitavecchia ... Leggi su huffingtonpost

coratella24 : @AAlciato Quelli che tifavano Covid per non far riprendere il campionato, per paura dello Scudetto alla Lazio. Ora… - alinatede : RT @HuffPostItalia: Il Lazio ha paura del focolaio Sardegna. 'Fate test agli imbarchi, ci aspettiamo forte aumento contagi di rientro' http… - HuffPostItalia : Il Lazio ha paura del focolaio Sardegna. 'Fate test agli imbarchi, ci aspettiamo forte aumento contagi di rientro' - Massimo96125921 : @FBiasin Di fondo ci sta che è juventino dentro, e ci soffre a stare nell'Inter, per uno juventino allenare l'Inter… - Dalla_SerieA : Lazio, Challandes su Muriqi: 'Un fighter alla Lukaku' - -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio paura Il c.t. del Kosovo presenta Muriqi: "Un fighter alla Lukaku. Lazio, bel colpo" La Gazzetta dello Sport Il Lazio ha paura del focolaio Sardegna. "Fate test agli imbarchi, ci aspettiamo forte aumento contagi di rientro"

Il Lazio teme un incremento dei contagi di rientro da rientro dalla Sardegna. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha lanciato un appello “al rispetto degli isolamenti e a non f ...

Estate, a Santa Severa ‘Vivi i parchi del Lazio – suoni Divini’

SANTA MARINELLA – È iniziata il 2 agosto a Ostia e terminerà il 12 settembre a Santa Severa la rassegna naturalistica-musicale «Vivi i parchi del Lazio» -Suoni divini tra le radici della nostra regio ...

Il Lazio teme un incremento dei contagi di rientro da rientro dalla Sardegna. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha lanciato un appello “al rispetto degli isolamenti e a non f ...SANTA MARINELLA – È iniziata il 2 agosto a Ostia e terminerà il 12 settembre a Santa Severa la rassegna naturalistica-musicale «Vivi i parchi del Lazio» -Suoni divini tra le radici della nostra regio ...