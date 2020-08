Il giacimento che può cambiare il destino della Turchia (Di sabato 22 agosto 2020) Nel pomeriggio di venerdì Recep Tayyip Erdogan ha fatto un annuncio storico: all’interno della zona economica esclusiva turca del mar Nero è stato trovato un gigantesco giacimento di gas naturale che, si stima, potrebbe soddisfare simultaneamente la domanda energetica nazionale e quella dei Paesi limitrofi, come Grecia e Bulgaria, trasformando la Turchia nel cardine energetico … Il giacimento che può cambiare il destino della Turchia InsideOver. Leggi su it.insideover

