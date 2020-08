Il Genoa sogna il grande colpo: Pato nel mirino (Di sabato 22 agosto 2020) Si è appena liberato dal San Paolo, ma il futuro di Alexandre Pato nel mondo del calcio non è assolutamente finito. Anzi. Nonostante le voci insistenti di un suo ritorno alle origini nell'Internacional di Porto Alegre, per il Papero potrebbero aprirsi altre piste suggestive. Anche in Italia...caption id="attachment 989789" align="alignnone" width="667" Pato (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Tuttosport, Pato sarebbe finito addirittura nel mirino del Genoa. In attesa di conoscere quale sarà il prossimo allenatore del Grifone, la società starebbe pensando al mercato e a quello che potrebbe essere il grande colpo ad effetto per riportare l'entusiasmo nella piazza. I rossoblù del neo ds Faggiano starebbero ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Genoa sogna il grande colpo: Pato nel mirino - - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Il Genoa sogna Lozano in prestito e servirebbe un accordo sull'ingaggio - sscalcionapoli1 : Tuttosport - Il Genoa sogna Lozano in prestito, ma servirebbe accordo sull'ingaggio #calciomercato - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Tuttosport – Genoa, sogno Lozano: si lavora sull’ingaggio: Tuttosport – Genoa, so… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa sogna Il Genoa sogna il grande colpo: Pato nel mirino ItaSportPress Mercato, Juventus: Pirlo chiama Vidal e vuole Nesta come vice. Il Genoa sonda Pato

ROMA – Il possibile addio di Conte e il probabile arrivo di Allegri all’Inter cambierà inevitabilmente anche gli scenari di mercato in casa nerazzurra. Il cambio di rotta non coinvolgerebbe, però, Mes ...

Spezia promosso in serie A, dallo scrittore alla manager: «Gioia bipartisan»

«Senza di te non ci sto più / Vedo le Aquile lassù...». L’avvocato sessantenne Enrico Ferrari guarda lo striscione in via Buonviaggio (si chiama proprio così la strada), non si trattiene, si crede Cat ...

ROMA – Il possibile addio di Conte e il probabile arrivo di Allegri all’Inter cambierà inevitabilmente anche gli scenari di mercato in casa nerazzurra. Il cambio di rotta non coinvolgerebbe, però, Mes ...«Senza di te non ci sto più / Vedo le Aquile lassù...». L’avvocato sessantenne Enrico Ferrari guarda lo striscione in via Buonviaggio (si chiama proprio così la strada), non si trattiene, si crede Cat ...