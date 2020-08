Il Covid non ferma lo spirito della festa di San Donato a Cividale: in piazza rullano i tamburi (Di sabato 22 agosto 2020) Il Palio di San Donato non ci sarà, quest’anno, per la prima volta da quando, nel 2000, l’antichissima tradizione è stata riportata in vita dal Comune e dalle associazioni di borgo: l’emergenza sanitaria priva la città della sua festa per antonomasia, ma la ricorrenza del santo patrono non è passata sotto silenzio. A salutarla ci hanno pensato i cittadini, in costume, con il rullare dei tamburi di guerra di Cividale in piazza Paolo Diacono. Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Covid non «Mascherina? No grazie, il Covid non esiste», primo multato a Roma Corriere della Sera Migranti positivi al Covid si riversano nelle strade: panico a Massa

Panico a Massa (Massa Carrara) dopo che un gruppo di migranti positivi al Covid ha violato la quarantena nel centro di accoglienza e si è riversato in strada. I residenti hanno chiamato carabinieri e ...

Covid in classe | cosa fare con i figli? Le precisazioni della ministra Bonetti

Aumentano gli attualmente positivi, che sono 313: trenta pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, 280 in isolamento domiciliare. Dei due casi rilevati a Reggio Calabria, 1 proviene d ...

