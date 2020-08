Il corpo di Chanel Totti in copertina e noi che dobbiamo far finta che sia fatto in buona fede (Di sabato 22 agosto 2020) La nuova copertina della rivista Gente definisce la figlia di Francesco Totti “gemella di mamma Ilary”. Nulla in contrario, se non fosse che protagonista della prima pagina non è un ritratto di famiglia, ma una foto della tredicenne al mare, tra l’altro col volto pixelato. Quella somiglianza, dunque, non è nel viso, ma nelle curve. Siamo al punto in cui è diventato legittimo mostrare il corpo di una ragazzina e paragonare le sue forme a quelle di un’adulta, col solo scopo di far notare questo fatto. Non è questa la sede per polemizzare sull’utilità stessa del gossip e dei paparazzi, ma una cosa mi sembra fondamentale: qualunque sia la caratura di un articolo di giornale, è fuor di dubbio che si debba rispettare la Carta di Treviso relativa alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

