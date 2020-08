Il contagio ha colpito gli invisibili del turismo: i lavoratori stagionali (Di sabato 22 agosto 2020) C’è un dato che resta nascosto tra quelli che emergono dalle cronache sull’emergenza Covid-19 in Sardegna. Si parla molto dei giovanissimi che si sono infettati sulle piste da ballo di Porto Rotondo, nella maggior parte dei casi dopo essere arrivati nell’isola dalla Spagna o dalla Croazia in un tour del divertimento estivo che, per i ragazzi, è anche nomadismo da una sponda all’altra del Mediterraneo. Si parla molto dei turisti lombardi, laziali, piemontesi e veneti che restano intrappolati, in quarantena, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

