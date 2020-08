Il Centro Ufologico Mediterraneo: 'Avvistato un ufo bianco splendente su Genova' (Di sabato 22 agosto 2020) 'Ufo nei cieli di Genova', l'avvistamento a Rivarolo 12 April 2018 Non bastava tutto quello che è già successo in questo 2020, ora ci si mettono pure gli ufo. Almeno, stando al Centro Ufologico del ... Leggi su genovatoday

La Spezia - Dal primo avvistamento, nel 1945 ne sono "passati" altri 166. E l'ultimo è del 30 aprile 2019. Parliamo di oggetti volanti non identificati, fasci di luce improvvise e non decifrabili come ...Il centro ufologico nazionale organizza il primo simposio mondiale online. La 29ma edizione del Simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati del Cun «Oltre il Coronavirus» e il cui obietti ...