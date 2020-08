Il caso Conte e le ultime di calciomercato: le notizie del giorno (Di sabato 22 agosto 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 22 agosto - 18:02 Leggi su gazzetta

FBiasin : L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni… - carlolaudisa : #Conte e un addio in tasca. Saluta e ringrazia tutti, ma parla dell'#Inter al passato. E poi accampa il <problema f… - CorSport : Panchina #Inter, #Conte si allontana: in caso di addio è pronto #Allegri ?? - Fraboys69 : @EMO_1908 L'inter non ha gradito la presa di posizione di conte e aspetta martedi per un chiarimenti, in og i caso… - AvvPrisco : RT @FBiasin: L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni caso il clu… -