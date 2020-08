Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 22 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo i 945 contagi di ieri i dati per il 22 agosto della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia: Mentre nel Lazio si sono registrati 215 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con 131 casi solo a Roma ecco come sono ripartiti i positivi in più da ieri nelle altre regioni: In Veneto sono 160 i casi rilevati nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun nuovo decesso. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare: il numero è infatti passato da 6.424 a 6.528. In Puglia sono 22 i nuovi casi registrati oggi, a ... Leggi su nextquotidiano

