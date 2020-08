Il 6 Marzo, Giorno di Chiusura della Scuole, i Contagiati Erano 778. Nelle Ultime 24 Ore Sono 947 (Di sabato 22 agosto 2020) Continuano ad aumentare i Contagiati di Covid in Italia. L’annuncio arriva dal Minstero della salute: Nelle Ultime 24 ore si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, ieri Erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. I casi totali di Coronavirus nel nostro paese salgono a 257.065. Nelle Ultime 24 Sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs. Lo riporta il ministero della Salute. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Ieri i decessi Erano stati 6. Nonostante queste nuove difficoltà, la ministra Azzolina continua a rassicurare tutti dell’apertura delle Scuole di tutto lo stivale al 14 settembre. Infatti, così come dichiarato in ... Leggi su youreduaction

