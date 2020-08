Il 2020 per Roma è un anno senza turisti (Di sabato 22 agosto 2020) In base ai calcoli effettuati da Assoturismo, la principale federazione sindacale italiana del settore turistico, nel 2020 Roma ha registrato 4,5 milioni di turisti in meno rispetto ai dati del 2019. Queste sono le stime almeno per i mesi che vanno da Giugno ad Agosto. A rimetterci sono anche le guide turistiche professioniste: su 5.000, almeno il 90% sono rimaste senza lavoro. Nonostante le difficoltà, la volontà di riprendersi si fa sempre più sentire. Il settore turistico è uno dei principali settori che ha sofferto e sta soffrendo tutt’ora, a causa dell’emergenza Covid-19 che sta colpendo, ormai da Febbraio, tutto il mondo. Sono almeno 30 anni che non vediamo Roma come la stiamo vedendo ... Leggi su sbircialanotizia

Adnkronos : Massimo Boldi: 'Potenti vogliono terrorizzarci, #mascherine per tapparci bocca' - matteosalvinimi : Totale solidarietà al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, contro lo sbarco della nave usata per la quarantena de… - LegaSalvini : ++ #SALVINI: 'DENUNCIO IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA CON L'AGGRAVANTE DEL COVID' ++ - sardo1951 : RT @mastrobradipo: La mia intervista all'uomo che ha messo su il blitz per portare #Navalnyj in #Germania, Jaka #Bizilj : “L'ho fatto perch… - MAGY752 : RT @fattoquotidiano: “Non vogliamo morire grillini”, Boschi dal Metting punzecchia gli alleati: “Alleanza Pd – M5S? Si aprono praterie per… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 per Immissioni in ruolo 2020/21: indicazioni per i docenti che usufruiscono della legge 104/92 Orizzonte Scuola Riprendono le attività istituzionali e amministrative del Consiglio regionale

Da lunedì prossimo, 24 agosto, riprenderanno in tutta sicurezza le normali attività istituzionali e amministrative del Consiglio Regionale nella sede di Palazzo Campanella. Ne ha dato notizia il presi ...

Sassuolo femminile: Ferrato vuole ripartire per il riscatto

Arriva la ripresa per la Serie A femminile e le giocatrici sono desiderose di scendere in campo per recuperare il tempo perduto. Il Sassuolo Femminile, che nella passata stagione ha dato dimostrazione ...

Da lunedì prossimo, 24 agosto, riprenderanno in tutta sicurezza le normali attività istituzionali e amministrative del Consiglio Regionale nella sede di Palazzo Campanella. Ne ha dato notizia il presi ...Arriva la ripresa per la Serie A femminile e le giocatrici sono desiderose di scendere in campo per recuperare il tempo perduto. Il Sassuolo Femminile, che nella passata stagione ha dato dimostrazione ...