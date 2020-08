I test per il coronavirus al Mater Olbia, l'accelerata del sindaco Nizzi (Di sabato 22 agosto 2020) , Visited 226 times, 226 visits today, Notizie Simili: La Assl replica al Comune: "Nessuna morte sospetta… La lettera del vescovo Sanguinetti ai fedeli e ai sacerdoti La FIGC emana il ... Leggi su galluraoggi

Coronavirus Lazio, drive-in per i test al porto di Civitavecchia. D'Amato: "Fare test agli imbarchi da Sardegna"

ALESSANDRIA – A partire da lunedì 24 agosto 2020 sarà attivo fino a una settimana prima l’inizio delle lezioni, previste per il 14 settembre, lo screening gratuito e su base volontaria rivolto al pers ...

ASST di Lecco: tamponi eseguiti a turisti provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Ai cittadini cui viene eseguito il test vengono consegnate le istruzioni per la quarantena domiciliare in caso di positività, e viene comunque consigliata la massima autodisciplina in attesa del refer ...

