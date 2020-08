I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 22 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Sono stati accertati più di mille nuovi contagi, di cui 215 nel Lazio, ma si sono ridotti i ricoveri in terapia intensiva Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 21 agosto Il Post Più di mille nuovi casi di Covid, superata la soglia di metà maggio

AGI - È stata superata la soglia dei mille nuovi casi di coronavirus e il dati odierno - con 1.071 nuovo contagi - fa ... di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio ...

Coronavirus in Fvg, altri 33 contagi

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia ... una consistente evidenza del lavoro di tracciamento; i contagi sui contatti stretti si sta, infatti, ampliando. Altrettanto rilevanti ...

