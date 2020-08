I crimini di Erdogan e Trump nel silenzio della comunità internazionale (Di sabato 22 agosto 2020) Entrambi i personaggi sono conosciuti e temuti per la loro violenza e il loro carattere dittatoriale. Sono divisori all’interno del loro Paese (a livello di relazioni razziali e sociali, Trump; a livello etnico e religioso, Erdogan) e internazionale (Trump è visceralmente anti-cinese e anti-russo, oltre che antieuropeo e contro tutto ciò che non è filo-americano; Erdogan è anche contro tutto ciò che non è filo-turco, specialmente contro i greci, i curdi, gli iraniani, gli ebrei, i cristiani). Usano la menzogna … Continua L'articolo I crimini di Erdogan e Trump nel silenzio della comunità internazionale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

