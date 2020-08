Higuain ai ferri corti con la Juventus, si valuta la rescissione (Di sabato 22 agosto 2020) Il quotidiano torinese Tuttosport aggiorna sulla questione Higuain. Stanto alle righe del quotidiano, l’argentino sarebbe ai ferri corti con la Società. Le opzioni per il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Higuain ferri

ReteAbruzzo.com

Lo avevamo previsto, del resto i precedenti erano di quel tipo, Arthur, prossimo centrocampista della Juventus, si conferma avere un carattere particolare. Il centrocampista brasiliano, infatti contin ...Il centrocampista brasiliano, infatti continua ad essere ai ferri corti con il Barcellona ed a far parlare ... da Adrien Rabiot, passando per Gonzlo Higuain. In casa Juve dovranno essere bravi a ...