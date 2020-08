Highlights Utah Jazz-Denver Nuggets 124-87, gara-3 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di sabato 22 agosto 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Utah Jazz-Denver Nuggets, match dei playoff NBA 2020. I Jazz dominano i Nuggets fin da inizio partita con una prestazione perfetta sui due lati del campo, spinti dai 27 del rientrante Mike Conley e i 24+14 di Rudy Gobert. Sprofondano i Nuggets che hanno pochissimo anche dagli unici due giocatori in doppia cifra, Jokic con 15 punti e Murray con 12 (ma con 11 su 29 combinato al tiro). Avanti nella serie gli uomini di Snyder. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz, match dei playoff NBA 2020. Sembrava una serata "normale" per Donovan Mitchell, più interessato a distribuire il pallone che a concludere nel p ...