Highlights e gol Verona-Juventus 0-2: Serie A femminile 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 22 agosto 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Verona-Juventus, match valevole per la prima giornata della Serie A femminile 2020-21. Partenza con vittoria per le bianconere campionesse d’Italia che in trasferta contro il Verona passano per 0-2. Al 53′ apre le marcature la solita Girelli poi al 56′ chiude i conti Caruso: per le padrone di casa da annotare un rigore sbagliato da Sardu. Di seguito le azioni salienti dell’incontro. Leggi su sportface

