Handanovic: “Tanta amarezza ma andiamo avanti” (Di sabato 22 agosto 2020) Samir Handanovic da capitano dell’Inter cerca di trovare qualcosa di positivo in una sconfitta bruciante. Lo sloveno non è riuscito a mettere una pezza alle tre conclusioni vincenti confezionate dal Siviglia, soprattutto nell’ultima rete decisiva in cui Lukaku lo ha spiazzato; ma nonostante l’amarezza il perno dell’Inter non getta la spugna. “C’è grandissima amarezza e delusione, andiamo avanti e speriamo di giocare tante partite di questo tipo. La situazione si poteva girare, abbiamo avuto anche una palla gol con Lukaku e le cose potevano andare diversamente, chiunque poteva vincere: è stata una gara aperta. Nella ripresa siamo andati meglio, ma un episodio sfortunato come la deviazione di Lukaku ci è girato contro” ha dichiarato a Sky ... Leggi su sport.periodicodaily

bbbnzl30 : Pagelle Inter 19-20 thread Handanovic 5,5: Tanti errori ,buone parate, ma tanta insicurezza in molte situazioni. E'… - Level_1988 : @SimoInter1908 Handanovic è stato l’onnipresente di questi 10 anni di sole delusioni e rappresenta l’emblema di un’… - Damiano__89 : @Zelgadis265 Siviglia ha avuto tanta fortuna tra wolwes, united e stasera. Se é il tuo anno é il tuo anno e basta.… - Marcellari77 : RT @FootballAndDre1: Nei singoli : Handanovic insicuro. Difesa rivedibile, D'ambrosio sta soffrendo parecchio. I cc devono salire in catted… - FootballAndDre1 : Nei singoli : Handanovic insicuro. Difesa rivedibile, D'ambrosio sta soffrendo parecchio. I cc devono salire in cat… -

Ultime Notizie dalla rete : Handanovic “Tanta