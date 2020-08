Halo Infinite posticipato alla fine del 2021? Amazon pubblica (e rimuove) il possibile periodo d'uscita (Di sabato 22 agosto 2020) Halo Infinite non uscirà più al lancio di Xbox Series X: dopo una presentazione che non ha convinto molti giocatori, 343 Industries ha deciso di posticipare il lancio dell'atteso FPS, spostandolo ad un generico 2021.Considerando che il gioco era previsto fra tre mesi, la maggior parte del lavoro doveva essere già stato completato, quindi qualsiasi rinvio abbia ricevuto, non dovrebbe essere epocale, anche se gli sviluppatori non hanno fornito una nuova data d'uscita.Forti di questa convinzione, molti fan hanno avuto un piccolo attacco di cuore, quando hanno scoperto che Amazon ha segnato, nella pagina ufficiale di Halo Infinite, un'uscita fissata per Holiday 2021, ovvero il periodo natalizio di ... Leggi su eurogamer

