'Hai la febbre? Prendi la Tachipirina all'imbarco'. Così la Sardegna si è ritrovata Covid (Di sabato 22 agosto 2020) Adesso è panico. A Panarea, a Ponza. Al Circeo. Ad Ansedonia, all'Argentario dove i rampolli delle famiglie bene romane sono ritornati di gran carriera dopo la notte in discoteca a Porto Rotondo, ...

Florida libera zanzare transgeniche contro zika, dengue e malaria. Ira ambientalisti: troppi rischi

Nel mezzo della pandemia, mentre gli americani e soprattutto la Florida combattono faticosamente contro il coronavirus, di colpo la zanzara Aedes Aegypti diventa un tema rovente. No, le zanzare non tr ...

Buone notizia dal Policlinico di Milano dove il ragazzo è ricoverato

Migliorano le condizioni del 17enne di Albano Sant’Alessandro ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver necessitato di un suppor ...

