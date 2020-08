Gregorio Paltrinieri, il bacio bellissimo dopo la tripletta nel nuoto di fondo (Di sabato 22 agosto 2020) Un bacio per suggellare una tripletta storica. Gregorio Paltrinieri, dopo aver conquistato il titolo nella 10 e nella 2,5 chilometri, ha conquistato anche la 5 chilometri del nuoto di fondo. Tre titoli italiani che si aggiungono al doppio successo al Sette Colli negli 800 e nei 1500 stile libero dove ha migliorato anche il suo record europeo. Leggi su vanityfair

Cinque vittorie in poco più di una settimana per Gregorio Paltrinieri e un bacio per suggellare un'estate fantastica non solo in acqua Un bacio per suggellare una tripletta storica. Gregorio Paltrinie ...Gregorio Paltrinieri e Aurora Ponselè trionfano a Marina di Grosseto. "Greg" Paltrinieri ha messo i puntini sulle i anche a Marina di Grosseto. Terzo titolo italiano in pochi giorni per il campione ol ...