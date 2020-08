Grande Fratello Vip: ecco cosa ha deciso Can Yaman (Di sabato 22 agosto 2020) A quanto pare, le fan del “Grande Fratello” e di Can Yaman dovranno rassegnarsi: il loro idolo non parteciperà alla quinta versione “vip” del reality che inizierà il 14 settembre. ecco tutti i dettagli della questione. Grande Fratello Vip: il (presunto) motivo del “no” di Can Yaman La notizia secondo cui Can Yaman avrebbe deciso di non partecipare al “Grande Fratello Vip”, è stata diramata da Adkronos e da una serie di portali dedicati a gossip e TV. Ma quale sarebbe il motivo del “no” di Can? Semplice: quello economico! Il cachet che Mediaset avrebbe proposto al divo di “Bitter Sweet – Ingredienti ... Leggi su pianetadonne.blog

