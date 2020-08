GP Stiria, le dichiarazioni dopo le qualifiche (Di sabato 22 agosto 2020) Terminata la intensa giornata di qualifiche del GP di Stiria, è tempo di ascoltare le dichiarazioni dei principali protagonisti di questa giornata. Intanto, riguardatevi cosa è successo oggi pomeriggio nelle prove ufficiali. GP Stiria qualifiche MotoGP: prima pole per Pol Espargaro Le dichiarazioni dei protagonisti dopo le qualifiche del GP di Stiria Pol Espargaro: “Sono molto felice, perchè sono state due settimane difficili, e sappiamo che in MotoGP è molto importante partire davanti specialmente su questa pista dove le Ducati sono molto veloci. Essere davanti alla prima curva sarà importante per la gara, per avere una buona posizione che mi ... Leggi su sport.periodicodaily

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria 2 Qualifiche: @AndreaDovizioso , 'Chiesti tanti soldi a @KTM_Racing KTM? E' sempre soggettivo' -… - motograndprixit : #MotoGP | Gp Austria 2 Qualifiche: @AndreaDovizioso , 'Chiesti tanti soldi a @KTM_Racing KTM? E' sempre soggettivo'… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria 2 Qualifiche: @ValeYellow46 , ' @marcmarquez93 ha dimostrato che anche noi siamo umani' - https:… - motograndprixit : #MotoGP | Gp Austria 2 Qualifiche: @ValeYellow46 , ' @marcmarquez93 ha dimostrato che anche noi siamo umani' -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria 2 Qualifiche: @Petrux9 , ' @jaume_masia ? Un comportamento da anni '70' - -