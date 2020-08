GP Stiria FP3 Moto2: Martin di nuovo leader (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo aver guidato la prima sessione del venerdì, Jorge Martin torna in vetta nelle FP3 del GP di Stiria classe Moto2. Lo spagnolo, vincitore della gara di domenica scorsa in Austria, si prende il primato di sessione e della combinata, precedendo il sempre veloce Marco Bezzecchi. La FP3 è stata piuttosto complicata per il “Bez”, il quale è rimasto ai box per quasi metà turno per un problema di elettronica. Terzo tempo per Jake Dixon, che risale la classifica con un vero e proprio colpo di reni. L’inglese ex BSB precede Augusto Fernandez ed un risorto Thomas Luthi, che completa la top five. Risale anche Joe Roberts, ottavo di giornata, che conquista il nono posto nella combinata. Anche Luca Marini, undicesimo, ed Enea Bastianini, sesto, entrano nella zona Q2, ma sembrano avere qualche ... Leggi su sport.periodicodaily

