Gotham Knights presentato al DC FanDome: Batman è morto! Trailer, video gameplay e co-op confermata (Di sabato 22 agosto 2020) È con un primo Trailer incredibilmente spiazzante che Gotham Knights si presenta al DC FanDome. Un Trailer che svela immediatamente che Batman è morto e che ora starà alla Bat Family combattere il crimine in quel di Gotham.Gli sviluppatori (che in passato si sono occupati di Batman: Arkham Origins) hanno parlato di un titolo che permetterà ai giocatori di creare il proprio eroe e non necessariamente il nuovo Batman. Sembra quindi che potremo comportarci in maniera diversa e scegliere se seguire un codice inattaccabile oppure muoverci in un'area maggiormente grigia.Tutto, comunque, è nelle mani di Cappuccio Rosso, Nightwing, Robin e Bat Girl un insieme di eroi e allievi di Batman dalle ... Leggi su eurogamer

