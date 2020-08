Gotham Knights e Suicide Squad annunciati con Gameplay, Trailer e Dettagli (Di sabato 22 agosto 2020) Come annunciato qualche tempo fa, in occasione del DC Fandome, che si sta tenendo in questo momento in diretta Streaming, Warner Bros Games ha svelato il nuovo videogioco incentrato sull’universo del Cavaliere Oscuro. Dopo la serie Arkham questa volta Batman lascia il posto ad una nuova Squadra di Cavalieri Oscuri, deceduto in circostanze non ancora svelate. Il commissario Gordon chiama in causa una Squadra composta da 4 celebri e iconici personaggi, pronti a difendere Gotham dai vecchi e nuovi nemici. Gotham Knights è realtà Gotham Knights, in uscita nel 2021 su piattaforme non ancora specificate, probabilmente PC, PS5 e Xbox Series X, a differenza di Arkham sarà un titolo multipalyer co-operativo online, nel quale vestirete i panni ... Leggi su gamerbrain

Gotham Knights Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gotham Knights