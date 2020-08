Gotham Knights annunciato con Gameplay, Trailer e Dettagli (Di sabato 22 agosto 2020) Durante il DC Fandome che si sta tenendo in Streaming proprio ora, è stato ufficialmente annunciato Gotham Knights, il tanto vociferato e atteso nuovo videogioco incentrato sull’universo del Cavaliere Oscuro, tuttavia non è il solito Batman al quale siamo stati abituati fino ad ora. Gotham Knights è realtà Gotham Knights, in uscita nel 2021 su piattaforme non ancora specificate, probabilmente PC, PS5 e Xbox Series X, sembrerebbe essere un’espereinza di gioco multiplayer co-operativa online, nella quale potrete vestire i panni di Batgirl, Robin, Cappuccio Rosso e Nightwing. I nuovi Cavalieri di Gotham dovranno vedersela con la Corte dei Gufi, e nemici celebri come Mr Freeze. Batman è morto, ... Leggi su gamerbrain

