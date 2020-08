Golf – Northern Trust: Dustin Johnson rimonta fino al primo posto, impresa per Scheffler (Di sabato 22 agosto 2020) La grande giornata di Dustin Johnson, risalito dal 20° al primo posto con 127 (67 60, -15) colpi, e l’impresa di Scottie Scheffler, che ha girato in 59 (-12, dodici birdie), divenendo l’undicesimo giocatore nella storia del PGA Tour a infrangere il muro dei 60 colpi e portatosi al secondo posto con 129 (-13) alla pari con l’australiano Cameron Davis, hanno caratterizzato la seconda giornata del Northern Trust. E’ il primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020-2021 al termine dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi in palio per la FedEx di cui 15 milioni andranno al vincitore. Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel Massachusetts, dove si compete per ... Leggi su sportfair

