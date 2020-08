Giulia Latini ha il Coronavirus: l’ex corteggiatrice replica alle critiche (Di sabato 22 agosto 2020) Giulia Latini su Instagram svela ai suoi fan di essere risultata positiva al Covid-19, replica poi a chi la critica e insulta Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Giulia Latini, nota per aver partecipato anni fa nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La Latini è risultata positiva al Coronavirus, questa notizia ha fatto preoccupare molto i tantissimi fan che la seguono. È stata lei stessa a far sapere ai suoi follower di aver contratto il virus, li ha però tranquillizzati dicendo che tutto sommato sta bene. Tramite un post pubblicato sul sui profilo Instagram, Giulia Latini ha ... Leggi su nonsolo.tv

