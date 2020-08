Giorno del debito ecologico: oggi finiscono le risorse per il 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) oggi è il Giorno del debito ecologico: l’umanità esaurirà le risorse che il Pianeta mette a disposizione fino alla fine dell’anno La crisi sanitaria planetaria determinata dal Covid-19 ha rallentato il sovrasfruttamento delle risorse naturali, ma in ogni caso, il 22 agosto l’umanità avrà esaurito le risorse naturali che il pianeta mette a disposizione. È… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

meb : Ancora un’archiviazione per mio padre su Banca Etruria. Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno ins… - MarroneEmma : Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da calcutta_foto_di realdrd e… - pietroraffa : Nello stesso giorno arresto per #Bannon e assoluzione del padre di Maria Elena Boschi. Dura la vita dei sovranisti di questi tempi - CiaoKarol : Supplica potente per invocare Maria Regina ?????? #Preghiera del mattino - 22 Agosto 2020 ?? - occhio_notizie : 22 agosto: l'almanacco del giorno #22agosto #accaddeoggi -