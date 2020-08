Giordano Riello: «Il governo ha distrutto la dignità della formazione» (Di sabato 22 agosto 2020) «Sono molto preoccupato per il futuro. Non ci siamo resi conto della gravità della cosa, sia dal punto di vista sanitario che di quello economico. Quando si potrà tornare a licenziare sarà una Caporetto soprattutto per le nostre Pmi, di fatto il 93% del tessuto produttivo del paese. Serve quindi una svolta politica ed economica. Servono investimenti, serve una visione. Serve un cambiamento rispetto a quanto fatto fino ad oggi».Giordano Riello, già membro dei Giovani di Confindustria e imprenditore, non usa mezze parole quando analizza il futuro, ormai imminente del nostro paese alla vigilia di un autunno caldo, anzi caldissimo.«Sia chiaro - aggiunge - non è pessimismo. Non lo sono, non lo sono mai stato. Anzi. Resto positivo; lo dimostra la volontà mia e di ... Leggi su panorama

