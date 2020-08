Giffoni Film Festival, lo scrittore Erri De Luca dedica il premio alla famiglia di Giulio Regeni (Di sabato 22 agosto 2020) Erri De Luca, poeta e scrittore ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, ha voluto dedicare il premio “Giffoni 50” alla famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge rapito il 25 gennaio del 2016 – giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir – e ritrovato senza vita il 3 febbraio in un fosso lungo la strada Cairo-Alessandria d’Egitto. Non è la prima volta che lo scrittore si schiera pubblicamente dalla parte dei Regeni. In una delle serate dedicate alla scomparsa ... Leggi su open.online

