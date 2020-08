Giallo di Caronia, il legale della famiglia Mondello: «Viviana Parisi non si è suicidata» (Di sabato 22 agosto 2020) «Viviana Parisi non ha tentato il suicidio a giugno, ma ha soltanto ripreso dei medicinali che le avevano dato a marzo all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, forse però ha esagerato con un sovradosaggio. Spero che nessuno voglia speculare anche su questo». È quanto ha detto l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, in collegamento con la trasmissione ‘In Onda’, su La7. LEGGI ANCHE –> Il papà di Gioele: «I volontari lo hanno trovato in 5 ore e 70 uomini esperti ci hanno messo 15 giorni: ho dubbi» In un articolo pubblicato sulle pagine de Il Corriere della Sera veniva tirata in ballo l’ipotesi del suicidio di Viviana Parisi. Una ... Leggi su giornalettismo

