Germania, Nastri Birrai Umbri conquista tre ori al Meininger Craft Beer Award (Di sabato 22 agosto 2020) Tre medaglie d’oro alle birre artigianali di Mastri Birrai Umbri: la Cotta Ipa per la categoria ‘American Ipa’, la Cacao Porter con fave di cacao per la categoria ‘Freestyle/experimental’ e la Dubbel Sor Pompeo a base di lenticchie e malti Umbri sempre nella categoria ‘Freestyle/experimental’. Ecco i premi appena conquistati al Meininger Craft Beer Award 2020 dal brand brassicolo di casa Farchioni, nei cui prodotti si fa largo uso di materie prime locali spesso autoprodotte e autotrasformate, come nel caso dell’orzo maltato presso Mia-Malteria italiana artigianale, l’impianto di ultima generazione annesso al birrificio. Giunto alla sua settima edizione, l’International ... Leggi su ildenaro

