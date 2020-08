Germania, già richiuse oltre 100 scuole: 350 docenti e 6mila alunni messi in quarantena. Nel Paese superati i 2mila casi giornalieri (Di sabato 22 agosto 2020) Almeno un centinaio di istituti chiusi totalmente o in parte, circa 350 insegnanti e 6mila alunni messi in quarantena, un numero di contagi nelle classi in continua crescita e stimato intorno ai 500 casi: sono i numeri della scuola in Germania dopo le riaperture in 9 Länder su 16. L’anno scolastico per i primi studenti tedeschi – nel Meclemburgo – è cominciato il 3 agosto, ma la maggior parte dei giovani sono tornati in aula tra il 10 e il 17 agosto. È passata giusto qualche settimana e i numeri delle classi chiuse per via di alunni risultati positivi già non si contano. Il governo di Angela Merkel però sembra aver messo in conto che la scuola andrà avanti per tutti, seppur intervallata da periodi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

