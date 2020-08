Germani Brescia, la squadra riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio: la nota del club (Di sabato 22 agosto 2020) “A seguito di necessari e accurati accertamenti”, Germani Brescia ha comunicato “di aver verificato le condizioni affinché l’attività della prima squadra possa riprendere in una situazione di assoluta sicurezza. Per tale motivo, la squadra riprenderà ad allenarsi già a partire da oggi pomeriggio“. Questo è quanto viene riportato in una nota ufficiale del club di basket lombardo. Leggi su sportface

Arriva qualche buona notizia in casa Germani. Ieri è giunto nelle mani del club l’esito del test sierologico del membro del gruppo-squadra risultato positivo a un primo tampone. L’esito del sierologic ...

Manca solo l’ufficialità ma ha avuto esito negativo il test sierologico del giocatore di Brescia risultato positivo al Covid19. Termina l’emergenza di squadra che aveva fatto chiudere i centri di alle ...

