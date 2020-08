Gente pubblica la foto della figlia di Totti, la tredicenne Chanel, in costume da bagno: volto oscurato, lato B in primo piano. Critiche in rete: “Ci sono codici per proteggere i minori” (Di sabato 22 agosto 2020) “In copertina, la coppia più bella e dolce dell’estate: il super capitano Francesco Totti con la figlia Chanel, che a 13 anni è un fiore“. Così la direttrice di Gente, Monica Mosca, presenta la storia di copertina del settimanale in edicola. Ma la foto, “esclusiva” del rotocalco, è finita al centro delle polemiche: Chanel, appena adolescente, viene ritratta di spalle, in mare, in costume da bagno. Il volto è stato sfocato con i pixel, perché è minorenne, ma tutto il resto è bene in evidenza, in particolare il lato B. Più che sulla vacanza in famiglia, l’attenzione del giornale si concentra sulla ragazza e sul suo aspetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

