Genova, caso sospetto su traghetto da Barcellona: tampone per 468 passeggeri (Di sabato 22 agosto 2020) Il traghetto Majestic della compagnia Grandi Navi Veloci è bloccato nel porto di Genova per C'è un sospetto caso di Covid a bordo. La nave proviene da Barcellona e ha... Leggi su ilmattino

GonnelliLuca : @ayurbea Abbiamo un traghetto fermo a Genova per un presunto caso al momento. ne vedremo delle belle con la riapertura scuole - repubblica : Sospetto caso sul traghetto da Barcellona-Genova, 400 persone ferme a bordo per 5 ore - luisa_chiari : RT @ErmannoKilgore: U l’è un casin senza bagasce si dice a Genova, non ne usciamo... - DaniMoni72 : RT @rep_genova: Sospetto caso sul traghetto da Barcellona-Genova, 400 persone ferme a bordo per 5 ore [aggiornamento delle 13:05] https://t… - rep_genova : Sospetto caso sul traghetto da Barcellona-Genova, 400 persone ferme a bordo per 5 ore [aggiornamento delle 13:05] -