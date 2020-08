GAZZETTA – Napoli, Arkadiusz Milik blocca i progetti azzurri (Di sabato 22 agosto 2020) “Conte lasci?”: è questa la domanda che si pone La GAZZETTA dello Sport in prima pagina dopo lo strappo del tecnico in seguito alla sconfitta con il Siviglia nella finale di Europa League. Finisce 3-2 per gli spagnoli. Romelu Lukaku illude, poi beffa Samir Handanovic: Europa League al Siviglia. Il tecnico nerazzurro si è sfogato a fine gara: “Io e il club abbiamo idee diverse. Futuro con o senza di me. Devo capire se la priorità è il calcio o la famiglia”. Intanto, sembra pronto Massimiliano Allegri in caso di rottura. A Napoli si continua a parlare di Arkadiusz Milik. Il polacco rischia di compromettere parte del progetto estivo, stando a quanto scrive la rosea facendo il punto sull’attaccante. Nelle idee del Napoli sarebbe da inserire in ... Leggi su calciomercato.napoli

ColucciLc : RT @napolista: Gazzetta: la rivoluzione del #Napoli è frutto dell’ammutinamento del 5 novembre È stato quella sera che #DeLaurentiis ha de… - FrancoMater2 : @napoli_report @Gazzetta_it Ma cosa c'è da ragionare ancora? Se non lo vendi adesso che ha 29 anni e che non ha vog… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gazzetta – La Roma ha messo nel mirino Sokratis se dovesse sfumare Smal… - igolmar : RT @marco_a_zona: @Gazzetta_it Si chiude un decennio senza vittorie in Europa del calcio italiano. In Europa league non si vince da 20 anni… - InterMagazine2 : GAZZETTA - Atalanta, Castagne può partire, il Napoli è tra i club interessati -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA Napoli Calciomercato LIVE - Cavani, niente Benfica. Nesta lascia il Frosinone? La Gazzetta dello Sport GAZZETTA – Napoli, Arkadiusz Milik blocca i progetti azzurri

“Conte lasci?”: è questa la domanda che si pone La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo lo strappo del tecnico in seguito alla sconfitta con il Siviglia nella finale di Europa League. Finisce 3-2 ...

Nel Napoletano donna travolta e uccisa da pirata strada

Una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada: è accaduto la scorsa notte, a Sant'Antimo (Napoli). Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, la donna stava camm ...

“Conte lasci?”: è questa la domanda che si pone La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo lo strappo del tecnico in seguito alla sconfitta con il Siviglia nella finale di Europa League. Finisce 3-2 ...Una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada: è accaduto la scorsa notte, a Sant'Antimo (Napoli). Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, la donna stava camm ...