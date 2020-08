Gattino appena nato finisce nell'intercapedine di un muro: salvato dai pompieri (Di sabato 22 agosto 2020) Aveva scelto un luogo al riparo per dare alla luce i suoi tre micetti. Si era quindi 'accampata' in una costruzione al grezzo, a Cornedo Vicentino, e aveva partorito tre gattini. Uno di loro però è ... Leggi su vicenzatoday

MitsukinoKaze : Appena sveglia, senza nemmeno un caffè in corpo, sento un gattino che piange disperato Rimango un po' in ascolto, m… - atirrito : RT @vvfveneto: #21agosto Cornedo(VI),tra gli interventi odierni del distaccamento dei #vigilidelfuoco di #Arzignano il salvataggio di un g… - CrisciGloria : Gattino appena nato finisce nell'intercapedine di un muro: salvato dai pompieri - ilbassanese : Gattino appena nato finisce nell'intercapedine di un muro: salvato dai pompieri - HTO_tv : RT @vvfveneto: #21agosto Cornedo(VI),tra gli interventi odierni del distaccamento dei #vigilidelfuoco di #Arzignano il salvataggio di un g… -

