Gaia, da oggi in radio “Coco Chanel”, il nuovo singolo (Di sabato 22 agosto 2020) Gaia, esce da oggi “Coco Chanel”, il nuovo singolo estratto dal suo album di successi. Leggi l’articolo per vedere di che si tratta. Dopo lo straordinario successo di Chega, il brano ormai diventato hit dell’estate 2020, è certificato DISCO DI PLATINO torna Gaia. Da oggi venerdì 21 agosto, con COCO CHANEL, secondo singolo estratto dall’album “Nuova Genesi”. Il brano è accompagnato da un video, che si snoda in una successione di quadri animati. Questi in cui le atmosfere polverose di Erwin Olaf si fondono all’estetica rigorosa di Wes Anderson. Un alternarsi di immagini di quotidianità di una coppia ormai annoiata e assorbita totalmente dalla routine che cerca di evadere dalla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Sulla scia del successo di Chega, Gaia Gozzi torna in radio con un nuovo singolo tratto dall’album “Nuova Genesi” Dopo lo straordinario successo di Chega, il brano ormai diventato hit dell’estate 2020 ...

