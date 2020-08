Fremantle, dalla serie su Totti ad Anna di Ammaniti: il video delle novità 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) In un video condiviso da Fremantle, scopriamo le novità in uscita nella seconda metà del 2020, tra cui la serie tv su Totti ed Anna di Niccolò Ammaniti. In un video di poco più di un minuto, Fremantle ha reso noti i titoli di film e serie tv targati Wildside e The Apartment (entrambe parte del gruppo Fremantle) che caratterizzeranno la seconda metà della stagione 2020. Tra le novità, anche la serie tv su Totti e Anna di Niccolò Ammaniti. Le immagini inedite riguardano, ad esempio, il nuovo film di Pif (prodotto da Wildside per Vision), il cui titolo sarà E noi ... Leggi su movieplayer

Da Totti a Romulus: le serie in arrivo su SKy

Da Totti a We Are Who We Are fino a Romulus e al debutto dei fratelli d’Innocenzo: ecco le serie in arrivo su Sky il prossimo autunno Storie uniche e originali, dei migliori talenti internazionali e i ...

