Francesco Chiofalo e Fiordelisi vicini alla rottura? “Litigio pesante” (Di sabato 22 agosto 2020) Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo ai ferri corti? Sembrava lontana ogni nuvola temporalesca e invece una tempesta si è abbattuta sulla loro storia d’amore. Non un semplice e vuoto vociferare, visto che a parlare è Deianira Marzano, che è riuscita a mettersi in contatto con la Fiordelisi per sapere cos’è realmente successo tra lei e … L'articolo Francesco Chiofalo e Fiordelisi vicini alla rottura? “Litigio pesante” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo ai ferri corti? Sembrava lontana ogni nuvola temporalesca e invece una tempesta si è abbattuta sulla loro storia d’amore. Non un semplice e vuoto vociferare, ...

Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma:''Ladra, mi hai rubato mezzo guardaroba e non sono l'unica...''

Un tempo erano amiche, ma adesso tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma volano accuse pesanti. L'ex manager di Pamela Prati e l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo hanno vissuto insieme per un periodo, ...

